Cina sostiene l'adesione della Turchia ai BRICS - ambasciatore ad Ankara

La Cina vuole che la Turchia aderisca ai BRICS, l'espansione dell'organizzazione ha dato fiducia, ha affermato l'ambasciatore del Paese ad Ankara, Liu Shaobin. 02.09.2023, Sputnik Italia

"Il processo di allargamento (dei BRICS) è iniziato durante la presidenza della Repubblica popolare cinese. Più di 20 paesi hanno chiesto di aderire ai BRICS. Altri 6 paesi sono stati ammessi all'organizzazione. L'espansione dei BRICS era attesa dalla comunità internazionale. Questo è stato un inizio storico. Come Cina, desideriamo che anche la Turchia aderisca ai BRICS. Svilupperemo insieme ai paesi in via di sviluppo. Cresceremo insieme. L'espansione dei BRICS ha dato fiducia. Ha rafforzato il senso di solidarietà dei paesi. Questo è importante anche per la giustizia internazionale", ha affermato il diplomatico, riporta il quotidiano turco Aydınlık.I BRICS uniscono Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa. Ad agosto, a Johannesburg si è tenuto il vertice dei BRICS, a seguito del quale i leader hanno deciso di invitare Argentina, Egitto, Iran, Etiopia, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita a diventare membri a pieno titolo dell'associazione. Formalmente l’ampliamento del gruppo avverrà il 1° gennaio 2024.

