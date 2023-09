https://it.sputniknews.com/20230902/autorita-francesi-distribuiranno-acqua-alle-popolazioni-vulnerabili-di-mayotte-colpite-dalla-17469101.html

Autorità francesi distribuiranno acqua alle popolazioni vulnerabili di Mayotte colpite dalla siccità

Autorità francesi distribuiranno acqua alle popolazioni vulnerabili di Mayotte colpite dalla siccità

Le autorità francesi inizieranno a fornire acqua potabile alle popolazioni vulnerabili delle isole Mayotte francesi a causa della necessità di chiudere l'acqua... 02.09.2023, Sputnik Italia

Lo ha riferito sabato il quotidiano locale Journal de Mayotte, citando Philippe Vigier, ministro delegato per i territori d'oltremare.Le autorità locali avevano annunciato che a patire dal 4 settembre l'acqua a Mayotte sarà chiusa per due giorni ogni 24 ore."Dal 25 settembre forniremo due litri di acqua al giorno per persona alle persone vulnerabili, in particolare alle donne incinte e ai bambini piccoli", ha detto Vigier durante una visita nella regione.Il ministro ha inoltre confermato che entro pochi giorni verranno collocati sul territorio del dipartimento francese 15 serbatoi, che verranno regolarmente riempiti con acqua depurata mediante apposite attrezzature. Potranno fornire un totale di 150 metri cubi d'acqua al giorno, scrive il giornale.Durante la sua visita, Vigier ha anche annunciato uno stanziamento di 30 milioni di euro a medio termine per l'attuazione del cosiddetto "Piano Marshall per Mayotte". Comprenderà una serie di progetti, tra cui lo sviluppo del sistema di approvvigionamento idrico e la lotta contro le perdite, osserva l'articolo.

