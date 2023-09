https://it.sputniknews.com/20230901/vertice-putin-erdogan-si-terra-il-4-settembre-a-sochi-17466628.html

Vertice Putin-Erdogan si terrà il 4 settembre a Sochi

Il presidente russo Vladimir Putin avrà un colloquio con il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan a Sochi il 4 settembre. Lo ha annunciato il portavoce del... 01.09.2023, Sputnik Italia

"In effetti, i colloqui si terranno lunedì, si terranno a Sochi, nel pomeriggio", ha spiegato il portavoce del Cremlino.L'amministrazione di Erdogan ha confermato i piani del leader turco di visitare Sochi. "Per quanto riguarda la data esatta, non possiamo fornire informazioni adesso. La decisione finale spetta al presidente", ha affermato l'amministrazione.Sarà il primo incontro tra i due leader dopo il termine dell'accordo sul grano. L'ultima volta che si sono incontrati di persona è stato il 13 ottobre 2022 ad Astana. Allo stesso tempo, i presidenti della Federazione Russa e della Turchia sono in costante contatto. L'ultima conversazione telefonica tra Putin ed Erdogan si è svolta il 2 agosto. Il leader turco ha visitato la Russia l’ultima volta poco più di un anno fa. L'incontro si è tenuto a Sochi il 5 agosto 2022.

