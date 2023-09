https://it.sputniknews.com/20230901/russia-investigatori-identificano-uno-dei-terroristi-responsabili-della-strage-di-beslan-17466172.html

Russia, investigatori identificano uno dei terroristi responsabili della strage di Beslan

Russia, investigatori identificano uno dei terroristi responsabili della strage di Beslan

Gli investigatori hanno identificato un terrorista che ha preso parte all'assalto a una scuola a Beslan

Secondo il giornale, nel maggio 2023, il Comitato investigativo ha ricevuto informazioni dai servizi operativi che c'era una corrispondenza con le impronte digitali di uno dei terroristi sconosciuti che hanno attaccato la scuola. Quest'uomo si è rivelato essere Aslanbek Parchiev, residente nella repubblica russa di Inguscezia."È stato accertato che nel maggio 2002 questa persona è stata sanzionata amministrativamente a Mosca. <...> Sono state richieste le sue impronte digitali ed è stato effettuato un esame forense dattiloscopico. Il pollice della mano destra del militante, convenzionalmente indicato con il numero 11, coincideva con il dattilocardo della persona arrestata a Mosca", ha detto Khasauov.Secondo il giornale, nel corso delle indagini sono stati trovati e interrogati parenti e conoscenti di Parchiev. Non sono riusciti a identificarlo visivamente: il corpo del terrorista era gravemente bruciato. Gli investigatori hanno prelevato materiale genetico dalla sorella di Parchiev."L'esame ha dimostrato che con una probabilità del 99 per cento, il corpo del" militante n. 11 "e il materiale della donna sono correlati come fratello e sorella", ha aggiunto Khasauov.La fonte ha detto a Izvestiya che, presumibilmente, Parchiev è stato liquidato il primo giorno della cattura della scuola, il 1° settembre.Inoltre, Khasauov ha detto a Izvestiya che le indagini sul procedimento penale non sono mai state fermate o sospese.L'attacco terroristico nella scuola di Beslan è avvenuto la mattina del 1 settembre 2004. Un distaccamento di terroristi, che contava più di 30 persone, ha preso in ostaggio la scuola n. 1 della città durante una celebrazione. I terroristi hanno portato nella palestra della scuola più di mille ostaggi, compresi bambini piccoli. Le persone sono state trattenute con la forza a scuola per tre giorni senza che venissero somministrati acqua o cibo.Le vittime dell'attacco sono state 334 persone, di cui 318 ostaggi, 186 bambini.Nel 2022 la flautista sammarinese Monica Moroni si è esibita ai concerti di Beslan in memoria delle vittime dell'attentato terroristico. Nel 2021 è stato inaugurato a Rovereto il parco ‘Bambini di Beslan’. L'iniziativa è stata presa del presidente dell'Ente pubblico di beneficenza "Aiutaci a salvare i bambini" Ennio Bordato. A Roma si sono svolte diverse manifestazioni di solidarietà con le vittime della strage di Beslan.

