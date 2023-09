https://it.sputniknews.com/20230901/russia-dispiega-i-sistemi-missilistici-sarmat-17467285.html

L'equipaggio del sistema missilistico strategico Sarmat è stato messo in servizio di combattimento, ha annunciato il capo della "Roskosmos" Yuri Borisov. 01.09.2023, Sputnik Italia

"Il complesso strategico Sarmat è stato messo in servizio di combattimento", ha affermato il capo dell'agenzia spaziale russa durante la maratona "Condividi la tua conoscenza".Secondo i piani iniziali, il primo complesso Sarmat sarebbe stato messo in servizio di combattimento alla fine del 2022: il presidente russo Vladimir Putin ne ha parlato in un incontro con i laureandi delle istituzioni militari superiori. Nel febbraio 2023, il capo dello Stato ha annunciato che il complesso “con un nuovo missile pesante” sarebbe stato presto pronto per l’uso.Sarmat è un sistema missilistico strategico con un missile balistico intercontinentale a propellente liquido di classe pesante, il peso di uno di questi missili supera le 200 tonnellate. Il complesso è progettato per sostituire i missili Voevoda in dotazione alle Forze Missilistiche Strategiche.

