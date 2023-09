https://it.sputniknews.com/20230901/putin-tiene-una-lezione-aperta-nel-giorno-dellinizio-dellanno-scolastico-in-russia-17468026.html

Putin tiene una lezione aperta nel giorno dell'inizio dell'anno scolastico in Russia

Il presidente russo ha risposto alle domande di alunni alla lezione aperta "Un colloquio sulle cose importanti". 01.09.2023, Sputnik Italia

Putin ha detto che presto avrà un incontro con il leader cinese Xi Jinping per discutere, tra le altre cose, dello sviluppo dei contatti umanitari."Presto avremo degli eventi e ci sarà l'incontro con il presidente della Repubblica popolare cinese. Mi chiama amico, sono felice di chiamarlo amico, perché è una persona che personalmente fa molto per la sviluppo delle relazioni e dei legami russo-cinesi e in una varietà di settori. E discuteremo sicuramente con lui cos'altro si può fare in questo settore, nella direzione dello sviluppo dei contatti umanitari", ha affermato Putin."A proposito, da molto tempo facciamo maggiore attenzione allo sviluppo delle nostre relazioni con i paesi asiatici. Ripeto, nemmeno in relazione agli eventi di oggi, lo stiamo facendo in modo naturale, perché tenendo conto del ritmo di sviluppo dell’Asia e dei paesi asiatici, il centro economico, come sempre accade, e poi il centro della vita politica si sposterà gradualmente in queste regioni. Lo ripeto ancora una volta, questo è un processo assolutamente oggettivo e inevitabile", ha aggiunto.Il presidente russo ha promesso di riconsiderare lo sviluppo dell'istituto di tutoraggio per gli scolari, in modo che le persone che possono farlo abbiano ulteriori incentivi per questo lavoro.Putin ha osservato che al momento è improbabile che l'intelligenza artificiale sia in grado di sostituire un insegnante, oggi essa dovrebbe essere trattata come uno strumento e un aiuto per un insegnante."Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale nell'istruzione, la prima cosa che voglio dire è che, ovviamente, stiamo seguendo questa strada e continueremo ad andare oltre, ma sono d'accordo con quegli esperti che credono che oggi, almeno oggi, abbiamo bisogno considerare questo come uno strumento per aiutare insegnanti e docenti. Il contatto diretto con lo studente, tra lo studente e il docente, che l'intelligenza artificiale, almeno oggi, difficilmente potrà sostituire", ha sottolineato.Il presidente russo ha espresso fiducia nella comparsa di flotte di aerei nella repubblica del Tatarstan e ha affermato che un milione di specialisti di droni che saranno formati entro il 2030 potrebbe non essere sufficiente, poiché lo sviluppo di questo settore è molto rapido."Abbiamo un programma, se non sbaglio, entro il 2030, dobbiamo formare un milione di specialisti. Forse anche questo non sarà sufficiente", ha detto.

