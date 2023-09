https://it.sputniknews.com/20230901/papa-franciasco-manda-un-telegramma-a-xi-jinping-mentre-sorvola-la-cina-verso-la-mongolia-17466301.html

Papa Francesco manda un telegramma a Xi Jinping mentre sorvola la Cina verso la Mongolia

Papa Francesco manda un telegramma a Xi Jinping mentre sorvola la Cina verso la Mongolia

Papa Francesco, in viaggio verso la Mongolia, ha inviato un telegramma al presidente cinese Xi Jinping mentre sorvolava il territorio cinese, ha riferito il... 01.09.2023, Sputnik Italia

2023-09-01T11:02+0200

2023-09-01T11:02+0200

2023-09-01T11:03+0200

cina

vaticano

papa francesco

xi jinping

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0b/12099015_0:0:1893:1066_1920x0_80_0_0_dd777da5026de25fad3aa3555e00850c.jpg

"Invio auguri di buoni auspici a Sua Eccellenza e al popolo cinese mentre attraverso lo spazio aereo del suo Paese in rotta verso la Mongolia. Assicurandovi la mia preghiera per il benessere della Nazione, invoco su tutti voi le benedizioni divine dell'unità e della pace", si legge nella lettera del Pontefice.Oltre a Xi Jinping, i messaggi sono stati inviati ai leader di Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Turchia, Georgia, Azerbaigian e Kazakistan.Al momento non esistono relazioni diplomatiche vere e proprie tra Cina e Santa Sede. La loro istituzione è complicata dal fatto che il Vaticano riconosce Taiwan. L’isola ha legami formali solo con 13 paesi, compreso lo Stato Pontificio.Nel settembre 2018 la Santa Sede e la Cina hanno firmato un cosiddetto “accordo provvisorio” sulla nomina dei vescovi. La validità di questo documento è già stata prorogata due volte: nell'ottobre 2020 e nel 2022. L'accordo riguarda esclusivamente il processo di nomina dei vescovi, che è una questione molto seria per la vita della Chiesa cattolica in Cina. Secondo il Vaticano, lo scopo di questo accordo è che i cattolici cinesi abbiano vescovi che siano in piena comunione con il Papa e allo stesso tempo riconosciuti dalle autorità cinesi.

cina

vaticano

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

cina, vaticano, papa francesco, xi jinping