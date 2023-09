https://it.sputniknews.com/20230901/nyt-nelloccidente-vige-un-severo-tabu-di-discussioni-di-alternative-sullucraina-17467590.html

NYT: nell'Occidente vige un severo tabù di discussioni di alternative sull’Ucraina

2023-09-01T16:52+0200

Il ritmo “lento” della controffensiva, ha detto Kupchan, ha visto i funzionari statunitensi iniziare a incolpare gli ucraini, e i governi occidentali si sentono più vulnerabili dopo le significative consegne di armi a Kiev."L'atmosfera politica è diventata più dura... C'è ancora un tabù politico di una discussione sobria della finale", ha detto Kapchan.Ha aggiunto che qualsiasi discussione aperta sul "Piano B" per l'Ucraina ha sue conseguenze."Ciò che in un certo senso era tabù, ora lo è al massimo grado", ha sottolineato l'ex funzionario.Secondo Kupchan, è giunto il momento di discutere le alternative per l'Ucraina. Tuttavia, i funzionari, in particolare il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, ripetono sempre più slogan secondo cui Kiev sarà sostenuta "per tutto il tempo necessario".

