Lavrov: ipotesi di una ripresa dei rapporti con l'Occidente sono "costruiti sulla sabbia"

Lavrov: ipotesi di una ripresa dei rapporti con l'Occidente sono "costruiti sulla sabbia"

01.09.2023

A suo avviso, la linea approvata dall’Occidente di infliggere una sconfitta strategica alla Russia permane e Mosca lo capisce."Anche se all'improvviso l'Occidente si offrisse di riprendere i contatti, penseremo se farlo e in quali aree", ha aggiunto Lavrov.Il diplomatico ha sottolineato che la Russia non coopererà con i paesi occidentali in quei settori da cui dipende la sicurezza del Paese.In precedenza, Lavrov aveva osservato che la Russia non ha alcun desiderio di "abbandonare" il dollaro, gli stessi Stati Uniti cessano di provvedere al suo ruolo, che era accettabile per tutti.

