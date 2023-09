https://it.sputniknews.com/20230901/guardian-ue-non-si-puo-permettere-ladesione-di-ucraina-e-moldavia-17466514.html

Guardian: UE non si può permettere l'adesione di Ucraina e Moldavia

Ucraina e Moldavia sono le prime in fila per aderire all’Unione Europea, ma l’espansione dell’UE con nuovi stati membri costerà parecchio al blocco, riferisce... 01.09.2023, Sputnik Italia

2023-09-01T12:38+0200

ue

ucraina

moldavia

politica

economia

Secondo il giornale, l'adesione dei due paesi dell'Europa dell'Est alla "famiglia europea" è impossibile senza le necessarie riforme interne, poiché ciò comporta ingenti iniezioni finanziarie. Pertanto, l’equilibrio tra i paesi dell’UE potrebbe cambiare e i paesi UE sovvenzionati potrebbero trasformarsi in donatori, il che non piacerà alla popolazione degli stati europei.La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha invitato più volte l’Ucraina e gli altri nove paesi candidati all’adesione all’Unione europea senza specificare date precise. Tuttavia, man mano che si avvicina sempre più la prospettiva di accettare l’Ucraina nel blocco, i leader dell’UE si chiedono se l’Unione Europea sia pronta per l’allargamento e in che modo tale decisione influenzerebbe il bilancio dell’UE, che è già allo stremo. È improbabile che la Polonia, la Grecia o l’Ungheria si rallegrino di gioia, essendosi trasformate da destinatari sovvenzionati dei finanziamenti UE a suoi donatori. Inoltre, non è chiaro se la Germania e la Francia saranno pronte ad assumersi un maggiore onere finanziario in questo senso, scrive il Guardian.Ci sono dubbi sull’espansione dei seggi al Parlamento europeo, che richiede flussi di cassa aggiuntivi. Inoltre, non è chiaro se tale parlamento sarà di destra o di sinistra. L’edizione ricorda che ciascuno dei 27 Stati membri può porre il veto all'ingresso di un altro paese, il che rende la politica interna un fattore importante nel decidere chi entrerà nell'UE e chi no. Se un singolo Stato ritiene che una qualsiasi di queste questioni sia spiacevole per il suo elettorato, può impedire la sua adesione all’UE.Secondo la fonte del giornale, i paesi dell'Unione europea hanno realizzato molto tardi l'idea di dover attuare riforme interne. Gli eventi in Ucraina sono indicati come la ragione principale per l'attualizzazione del tema dell'allargamento dell'UE. L’estate scorsa, Ucraina e Moldova sono state aggiunte alla lista dei candidati ufficiali, tra cui Albania, Serbia, Kosovo, Turchia, Montenegro, Macedonia del Nord e Bosnia-Erzegovina, mentre la Georgia è a buon punto nel processo di candidatura. La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha chiesto l'avvio dei negoziati ufficiali per l'adesione di Ucraina e Moldavia all'UE l'anno prossimo, osserva il Guardian.

ucraina

moldavia

2023

ue, ucraina, moldavia, politica, economia