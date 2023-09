https://it.sputniknews.com/20230901/giappone-annuncia-nuove-sanzioni-contro-la-corea-del-nord-17466068.html

Giappone annuncia nuove sanzioni contro la Corea del Nord

Giappone annuncia nuove sanzioni contro la Corea del Nord

Il governo giapponese nella riunione di oggi ha approvato nuove sanzioni contro la Corea del Nord, che consisteranno nel congelamento dei beni di tre... 01.09.2023, Sputnik Italia

2023-09-01T09:14+0200

2023-09-01T09:14+0200

2023-09-01T09:14+0200

giappone

corea del nord

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/720/82/7208220_0:14:1920:1094_1920x0_80_0_0_a47d7579595c3f9bb3343a179ad9d658.jpg

"Per tenere il passo con gli Stati Uniti e la Corea del Sud, durante l'odierna riunione del governo sono state approvate sanzioni contro tre organizzazioni e quattro persone coinvolte nei programmi missilistici e nucleari della Corea del Nord come nuove misure contro la Corea del Nord per affrontare i problemi dei giapponesi detenuti nella Corea del Nord e il programma missilistico vietato dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, sotto forma di congelamento dei beni e altre misure. Il nostro Paese esorta la Corea del Nord ad adottare misure attive per risolvere i problemi dei cittadini giapponesi detenuti e dei programmi missilistici e nucleari", ha detto Matsuno.Il canale televisivo NHK riferisce che le nuove sanzioni si applicano, ad esempio, al gruppo di hacker Andariel. Pertanto, le sanzioni del Giappone interessano ora 140 organizzazioni e 128 persone.Mercoledì, la Corea del Nord ha lanciato due missili balistici con una gittata di 350 e 400 chilometri e un'altitudine di volo di 50 chilometri. In precedenza, la Corea del Nord aveva tentato di lanciare un satellite spia il 24 agosto ma, come il primo tentativo di maggio, si era concluso con un fallimento.

giappone

corea del nord

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

giappone, corea del nord, politica