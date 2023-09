https://it.sputniknews.com/20230901/consiglio-diritti-uomo-russa-invita-onu-a-reagire-a-minaccia-di-deportazione-dei-russi-da-lettonia-17467697.html

Consiglio diritti uomo russo invita ONU a reagire a minaccia di deportazione dei russi da Lettonia

Consiglio diritti uomo russo invita ONU a reagire a minaccia di deportazione dei russi da Lettonia

01.09.2023

L'appello, con l'assistenza dell'Agenzia federale per gli affari di collaborazione con la Comunità degli Stati indipendenti, i compatrioti all'estero e la cooperazione umanitaria internazionale (Rossotrudnichestvo), è stato firmato da più di 30 leader dell'opinione pubblica di tutto il mondo, ha riferito a Sputnik Kirill Vyshinsky, capo della Commissione permanente del Consiglio per la cooperazione internazionale sui diritti umani.Da settembre 2023, i cittadini russi residenti in Lettonia che non hanno superato l'esame di lingua lettone inizieranno a ricevere lettere dal Ministero degli Affari Interni che ordinano loro di lasciare il Paese. Insieme alla revoca del permesso di soggiorno, una persona perderà l'opportunità di ricevere molti servizi in Lettonia e smetterà anche di pagare la pensione.L'appello dell'HRC, a disposizione dell'agenzia, è rivolto all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk, al commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa Dunya Mijatović, all'Alto commissario dell'OSCE per le minoranze nazionali Kairat Abdrakhmanov."La Commissione HRC chiede di prestare molta attenzione e di rispondere alla situazione che si è creata in Lettonia. In Lettonia, come sapete, fino a 6mila cittadini russi sono stati costretti a sostenere un esame in lingua lettone per confermare il permesso di soggiorno, una norma che il Seimas lettone ha introdotto letteralmente alla fine dell'anno scorso. Non hanno superato questo esame e sono minacciati di espulsione dalla Lettonia, secondo la nuova legislazione", ha detto Vyshinsky."Abbiamo adottato tale appello e, con il sostegno di Rossotrudnichestvo, ci siamo rivolti a diversi leader dell’opinione pubblica, personaggi famosi, intellettuali, rappresentanti della comunità scientifica, politici, leader di organizzazioni pubbliche in vari paesi: India, Serbia, Cipro, Belgio "L'elenco è piuttosto lungo. Oggi abbiamo ricevuto più di 30 lettere a sostegno del nostro appello", ha aggiunto Vyshinsky.Allo stesso tempo, ha sottolineato che continuano ad arrivare lettere di sostegno da molti paesi, tra cui Israele, Giordania, Bielorussia, ecc.Nell'appello gli attivisti russi per i diritti umani sottolineano che le persone in età pensionabile avanzata che vivono in Lettonia dai tempi dell'URSS sono per lo più a rischio di espulsione forzata."Il loro lavoro pluriennale ha creato la base economica di questo paese e, fino all'autunno dello scorso anno, la legislazione lettone non imponeva loro di sostenere alcun test linguistico per confermare la capacità di vivere nella repubblica con la cittadinanza russa", si legge nell'appello.Gli autori notano che questi cittadini hanno vissuto in Lettonia per molti anni, e questo ha dimostrato che la loro conoscenza della lingua russa e del ceppo linguistico lettone che avevano era sufficiente per organizzare la propria vita."È particolarmente cinico nei confronti di queste persone che le autorità chiedano non solo di superare l'esame, ma anche di compilare questionari che indichino il loro atteggiamento nei confronti della politica della Federazione Russa sulla scena internazionale. In effetti, alle persone è richiesto non solo di sostenere test linguistici, ma anche di riferire sulle proprie opinioni politiche e sulla condanna documentata delle azioni della Federazione Russa", si legge nell'appello.L'HRC russo ha sottolineato che tali azioni delle autorità lettoni contraddicono gravemente il Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, la Convenzione europea sui diritti dell'uomo.

