Zakharova: per l'Occidente soluzione della crisi ucraina con mezzi diplomatici non è una priorità

Le richieste di Mosca per risolvere la crisi di sicurezza europea provocata da Washington e Bruxelles sono note: in primo luogo, occorre concordare i parametri... 31.08.2023, Sputnik Italia

russia

ucraina

nato

politica

Così la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in un'intervista all'Ansa.Zakharova ha risposto alla domanda sull'ipotesi di un alto funzionario della NATO, Stian Jenssen, secondo cui l’Ucraina potrebbe cedere suoi territori alla Russia in cambio di un ingresso nella NATO."Si tratta di una bufala per far abituare gradualmente Kiev all'idea che la Nato non combatterà per l'Ucraina. Per i dirigenti occidentali la soluzione della crisi ucraina con mezzi diplomatici non è una priorità. Il piano dell’Occidente è di prolungare il conflitto per condurre una guerra di logoramento con la Russia per mano del regime di Kiev. E le perdite degli ucraini non hanno alcuna importanza per la Nato. Per l'Alleanza non sono altro che un materiale di consumo per raggiungere gli obiettivi geopolitici", ha affermato Zakharova.

