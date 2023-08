Tre università russe entrano nella top 100 della classifica universitaria internazionale del 2023

"La classifica globale del The Three University Missions Ranking (MosIUR)del 2023 include 2.000 università di 112 paesi. La Russia è risultata tra i primi tre leader globali in termini di rappresentanza nella classifica, poiché 154 università delle 46 regioni del paese sono state elencate tra le migliori università. Tre atenei russi sono entrati nella top 100, tra cui l'MGU (17° posto), SPbU (39 ° posto) e MIPT (43 ° posto)", ha comunicato l'MGU in una nota.