Pechino: assistenza militare degli USA a Taiwan "nutre" l'industria bellica statunitense

Pechino: assistenza militare degli USA a Taiwan "nutre" l'industria bellica statunitense

2023-08-31T14:54+0200

Secondo i media statunitensi, la Casa Bianca ha notificato al Congresso la sua approvazione di 80 milioni di dollari in aiuti militari a Taiwan attraverso il Programma di cooperazione militare estera, che viene utilizzato nella cooperazione con gli stati."Sia che gli Stati Uniti aiutino o vendano armi a Taiwan, ci opponiamo sempre fermamente. Va sottolineato che la sicurezza di Taiwan dipende dagli sforzi congiunti dei compatrioti su entrambi i lati dello Stretto di Taiwan, sulla base del principio di "una sola Cina" e non sull'assistenza degli Stati Uniti e sulla vendita di armi all'isola", ha detto Wu Qian.Ha sottolineato che "gli aiuti militari e la vendita di armi degli Stati Uniti a Taiwan non fanno altro che 'nutrire' il complesso militare-industriale degli Stati Uniti e danneggiare la sicurezza e il benessere dei compatrioti taiwanesi"."L'Esercito popolare di liberazione continuerà a prendere tutte le misure necessarie per contrastare questa situazione in modo decisivo", ha affermato.In precedenza, il ministero degli Esteri cinese aveva osservato che la vendita di armi statunitensi a Taiwan viola gravemente il principio di “una sola Cina” e le disposizioni dei tre comunicati congiunti sino-americani, “viola il diritto internazionale e le norme fondamentali delle relazioni internazionali”.

