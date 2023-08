https://it.sputniknews.com/20230831/norvegia-chiude-la-sua-ambasciata-in-mali-17464738.html

Norvegia chiuderà la sua ambasciata in Mali

Le autorità norvegesi hanno deciso di chiudere l'ambasciata nella capitale del Mali, dopo che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di porre... 31.08.2023

"La Norvegia chiude la sua ambasciata a Bamako. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha deciso che l'operazione MINUSMA in Mali sarà completata entro la fine dell'anno, con implicazioni per la sicurezza della presenza norvegese e di altre presenze internazionali in Mali", ha comunicato il ministero degli Esteri norvegese in una nota.Il documento osserva che l'ambasciata norvegese sarà chiusa entro la fine dell'anno. Questa decisione è stata presa dopo aver valutato la possibilità di garantire gli interessi norvegesi in Mali, tenendo conto della situazione della sicurezza nel Paese. Come sottolineato dal ministero degli Esteri norvegese, la situazione politica in Mali dopo i due colpi di stato militari nel 2020 e nel 2021 rimane difficile. E una volta completata l’operazione delle Nazioni Unite, sarà più difficile mantenere la normale attività diplomatica nel Paese.L'ambasciata a Bamako ha rappresentato la Norvegia in Burkina Faso, Mauritania, Niger e Ciad, nonché in Mali.Il ministero degli Esteri sta attualmente lavorando per trovare una soluzione alla questione del mantenimento della rappresentanza diplomatica norvegese in tutti questi paesi dopo la chiusura dell'ambasciata a Bamako."Il fatto che chiudiamo l'ambasciata a Bamako non significa che non siamo più coinvolti negli affari del Sahel. Ci sono grandi bisogni umanitari nel Sahel e la Norvegia continuerà ad essere un partner affidabile a lungo termine per il Sahel, per la popolazione civile del Mali e degli altri paesi del Sahel", ha affermato il ministro degli Esteri Anniken Wittfeldt.In precedenza, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che pone fine ai lavori della Missione di stabilizzazione delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA) dal 30 giugno, il contingente deve lasciare il Paese entro il 31 dicembre 2023.

