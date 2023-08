https://it.sputniknews.com/20230831/ministro-della-difesa-britannico-wallace-si-dimette-17464146.html

Ministro della Difesa britannico Wallace si dimette

Ministro della Difesa britannico Wallace si dimette

Il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace si è dimesso dopo quattro anni in carica. Wallace ha presentato le sue dimissioni al premier Rishi Sunak. 31.08.2023, Sputnik Italia

"Dopo una lunga riflessione, ho preso la decisione di chiedere il permesso di dimettermi", ha scritto Wallace in una lettera ufficiale a Sunak.Wallace è stato nominato capo del dicastero militare britannico nel 2019 dopo che Boris Johnson è salito al potere.In un'intervista al Times di luglio, Wallace ha confermato la sua intenzione di dimettersi in autunno e ritirarsi dalla politica come parte di un previsto rimpasto di governo. Ha dichiarato che dopo aver lasciato la carica di ministro vorrebbe tornare a una vita al di fuori della politica e della difesa e che sarebbe felice di lavorare in un bar.

