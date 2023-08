https://it.sputniknews.com/20230831/difesa-aerea-russa-abbatte-un-drone-che-volava-verso-mosca-17464033.html

Difesa aerea russa abbatte un drone che volava verso Mosca

Difesa aerea russa abbatte un drone che volava verso Mosca

Un drone in volo verso la capitale russa è stato abbattuto nel sud-est della regione di Mosca, ha fatto sapere il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin. 31.08.2023

2023-08-31T08:55+0200

2023-08-31T08:55+0200

2023-08-31T08:55+0200

"Oggi le forze di difesa aerea nel distretto di Voskresensky hanno distrutto un drone che volava verso Mosca. Secondo dati preliminari, on ci sono state vittime né danni ", ha affermato il sindaco in un post su Telegram.I servizi di emergenza lavorano sul luogo dell’incidente.Come specificato dal ministero della Difesa, il drone intercettato è un drone ucraino di tipo aereo. È stato distrutto dalle forze di difesa aerea in servizio.Gli aeroporti di Mosca hanno introdotto restrizioni all'atterraggio e alla partenza degli aerei. Secondo il servizio Yandex.Schedule, il numero dei voli in ritardo per gli aeroporti di Vnukovo, Domodedovo e Sheremetyevo ha raggiunto quota 59.Le forze armate ucraine tentano regolarmente di attaccare la parte centrale della Russia con l’utilizzo dei droni. Ieri, un attacco di droni è stato respinto contemporaneamente in sette regioni, in particolare un UAV è stato abbattuto nel distretto di Ruzsky nella regione di Mosca.

