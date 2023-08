Cina smentisce rapporti sull'incidente di un sottomarino nucleare nello Stretto di Taiwan

In precedenza, sui media e sui social network sono apparse notizie non confermate secondo cui il sottomarino nucleare Type 093 Shang dell'Esercito popolare di liberazione cinese avrebbe recentemente subito un incidente nello Stretto di Taiwan e tutti i suoi membri dell’equipaggio sarebbe morti. Il ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato di non aver trovato prove dell’incidente del sottomarino nucleare cinese nello Stretto di Taiwan.