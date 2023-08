https://it.sputniknews.com/20230831/ambasciatore-russo-in-usa-esorta-washington-a-restituire-la-proprieta-diplomatica-sequestrata-17464519.html

Ambasciatore russo in USA esorta Washington a restituire la proprietà diplomatica sequestrata

"Esortiamo Washington a fermare i baccanali, rispettare gli obblighi internazionali e di restituire ogni singolo pezzo di proprietà diplomatica che ci è stata rubata negli Stati Uniti", ha affermato l'ambasciatore in una nota pubblicata mercoledì sul canale Telegram della missione diplomatica russa.Antonov ha ricordato che 6 anni fa, il 31 agosto 2017, l'amministrazione statunitense "ha adottato una nuova serie di misure senza precedenti per limitare le attività delle missioni diplomatiche e consolari russe negli Stati Uniti e, di fatto, ridurre ulteriormente i legami bilaterali". "Hanno chiesto in forma ultimativa che entro due giorni chiudessimo il Consolato Generale a San Francisco - una delle più grandi istituzioni che forniscono visti, notai e altri servizi consolari ai cittadini della Russia e degli Stati Uniti, e allo stesso tempo, senza alcun motivo hanno ordinato di fermare le attività della missione commerciale a Washington. Le autorità americane ha bloccato l'accesso ai beni sovrani di proprietà russa in maniera criminale, togliendo loro l'immunità diplomatica. Lo stesso era stato fatto in precedenza per i nostri beni immobili negli stati del Maryland e di New York, e successivamente nello stato di Washington", ha detto l'ambasciatore.Antonov ha osservato che in sei anni l'ambasciata russa ha inviato "centinaia di ricorsi al Dipartimento di Stato americano riguardo all'accesso alle proprietà immobiliari russe", ma tutte le richieste sono state respinte. "Gli Stati Uniti hanno gravemente violato le norme fondamentali del diritto internazionale, comprese le Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, nonché la Convenzione consolare bilaterale del 1964. Inoltre, hanno violato la propria legislazione, violando il principio dell'inviolabilità dei diritti privati proprietà garantita dalla Costituzione americana", ha dichiarato il diplomatico.Ha aggiunto che tutto ciò è avvenuto con il pretesto della "presunta interferenza russa nelle elezioni americane", ma nel corso degli anni di "replicazione delle calunnie" Washington non è stata in grado di presentare prove reali a sostegno delle sue affermazioni. "Il caso della complotto dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump con Mosca è fallito e tutte le sanzioni imposte sono rimaste", ha dichiarato Antonov."Ci viene detto cinicamente che, secondo i documenti, la Russia non è stata privata del diritto di possedere oggetti. E’ semplicemente 'vietato usarli'. C'è un tentativo pseudo-legittimo di destreggiarsi tra concetti giuridici fondamentali", ha concluso.

