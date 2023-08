https://it.sputniknews.com/20230830/stati-uniti-dai-media-la-notizia-di-una-grave-lite-al-primo-incontro-zelensky-joe-biden-17463485.html

Stati Uniti, dai media la notizia di una grave lite al primo incontro Zelensky-Joe Biden

Stati Uniti, dai media la notizia di una grave lite al primo incontro Zelensky-Joe Biden

Nuove rivelazioni attestano che in occasione del primo incontro tra i due capi di stato, in estate 2021, il colloquio si svolse in modo "turbolento". 30.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-30T18:28+0200

2023-08-30T18:28+0200

2023-08-30T18:30+0200

ucraina

vladimir zelensky

usa

joe biden

adesione

nato

adesione alla nato

rivelazione

donald trump

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/16/16815871_0:0:2997:1686_1920x0_80_0_0_c32a58780cb39776c71a6e894bbbdbad.jpg

A rivelare il fatto che all'epoca del primo incontro diplomatico tra il presidente dell'Ucraina, Vladimir Zelensky e il POTUS Joe Biden si assistette ad un vero e proprio litigio tra i due, il Guardian, con riferimento alle informazioni pubblicate dal giornalista americano Franklin Foer, nel suo libro "The last politician".L'autore ha sottolineato che all'epoca Zelensky si comportò in modo davvero poco professionale, tempestando ripetutamente il leader nordamericano di richieste come l'adesione dell'Ucraina alla NATO definendo però lo stesso blocco con parole poche lusinghiere.Il libro rivela inoltre che lo stesso Zelensky non aveva una elevata considerazione dell'omologo statunitense, ritenendo quest'ultimo come un leader "debole", sulla base del fatto che Biden avesse revocato le sanzioni sulla società russa coinvolta nella costruzione del gasdotto Nordstream, gasdotto poi si ricorderà andato distrutto, mentre Biden, dal canto suo, non aveva una alta considerazione di Zelensky.Viene rivelato, inoltre, che il leader ucraino avesse a lungo, senza risultato, cercato di incontrare Donald Trump.

ucraina

usa

washington

kiev

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, vladimir zelensky, usa, joe biden, adesione, nato, adesione alla nato, rivelazione, donald trump, politica, geopolitica, washington, kiev, editoria, mondo