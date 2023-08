https://it.sputniknews.com/20230830/si-segnala-un-ritorno-degli-armamenti-nucleari-americani-nel-regno-unito-17462110.html

Si segnala un ritorno degli armamenti nucleari americani nel Regno Unito

Si segnala un ritorno degli armamenti nucleari americani nel Regno Unito

La FAS - o Federazione degli scienziati americani - basandosi su un'analisi dei dati di bilancio dell'aviazione militare americana, prevede la costruzione di un deposito militare in Gran Bretagna entro l'anno prossimo. Il deposito in questione sarà collocato a nord della capitale, presso una base dell'aviazione britannica - Lakenheath - ed il linguaggio utilizzato nei documenti fa immaginare che si tratti di armamenti atomici, quelli custoditi.Al tempo medesimo si prevede anche l'ampliamento delle abitazioni per i piloti, cosa che fa presagire l'arrivo di personale statunitense sul posto. In generale l'analisi di ulteriori documenti del Pentagono fanno emergere un vasto piano di ammodernamento degli armamenti nucleari sul continente europeo: quasi 400 milioni di dollari in un lasso di tempo di oltre 10 anni, in una serie di paesi i cui nomi sono successivamente stati rimossi dall'elenco per motivi imprecisati.La critica della FAS prosegue nel sottolineare come le dichiarazioni del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg - che garantiscono un non aumento degli armamenti nucleari in Europa rispetto alla norma - non si concilino del tutto con le ultime disposizione del Pentagno in Regno Unito. Tuttavia è ancora troppo presto per trarre delle conclusioni, come la stessa FAS ammette.

