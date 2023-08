https://it.sputniknews.com/20230830/primo-ministro-ungherese-orban-risponde-alle-domande-di-tucker-carlson-su-ucraina-e-nord-stream-17462783.html

Primo ministro ungherese Orban risponde alle domande di Tucker Carlson su Ucraina e Nord Stream

Primo ministro ungherese Orban risponde alle domande di Tucker Carlson su Ucraina e Nord Stream

30.08.2023

Nel corso di una lunga intervista rilasciata al noto conduttore americano Tucker Carlson, il primo ministro ungherese Viktor Orban, ha toccato svariati temi, a cominciare dalla situazione con l'Ucraina, ma anche le esplosioni del gasdotto Nord Stream.Sull'Ucraina, circa le speculazioni di alcuni media statunitensi sul fatto che Kiev stia avendo la meglio su Mosca, Orban ha ribattuto bollando tali informazioni come "una bugia piuttosto che un malinteso", sottolineando le enormi perdite militari di parte ucraina.Su questo punto Orban ha inoltre evidenziato che se anche uno solo dei Paesi occidentali dovesse intervenire, parafrasando, ciò vorrebbe dire una guerra diretta tra l'Occidente e la Russia.Sugli incidenti accorsi ai gasdotti del Nord Stream, Orban ha evidenziato come da parte ungherese gli stessi siano stati subito registrati come "terrorismo", paventando reazioni qualora dovessero capitare incidenti simili per quel che riguarda il corridoio meridionale, vale a dire la serie di gasdotti che dalla Russia porta il gas in Europa, o Southern Stream, sottolineando che la dichiarazione di eventuali ritorsioni è stata concordata, all'epoca, con il primo ministro serbo.Circa i rapporti con la Russia, infine, Orban ha voluto evidenziare i buoni rapporti in relazione a economia e energia, mentre per quel che riguarda la sicurezza europea, il primo ministro ungherese ha detto che la sua opinione personale è che "senza coinvolgere i russi in un'architettura di sicurezza dell'Europa non possiamo fornire una vita sicura ai cittadini", aggiungendo che "ciò che fa la NATO è piuttosto strano.

