Budapest e Belgrado, dopo l'esplosione del gasdotto North Stream, hanno avvertito che avrebbero considerato interferenze contro i propri approvvigionamenti di gas russo come motivo di guerra e credono di essere state ascoltate, ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orban.In un'intervista, un popolare presentatore televisivo americano come Tucker Carlson ha ricordato che l'Ungheria ha immediatamente qualificato la disattivazione di Nord Stream come atto terroristico e ha definito l'assenza di una reazione altrettanto dura da parte della Germania "una manifestazione di mancanza di sovranità".Carlson dal canto suo ha osservato che gli sembra "molto ovvio" che il Nord Stream l'anno scorso sia stato sabotato dall'amministrazione presidenziale degli Stati Uniti.Le esplosioni si sono verificate il 26 settembre 2022 in due gasdotti russi per l'esportazione in Europa: Nord Stream e Nord Stream 2. Germania, Danimarca e Svezia non hanno escluso sabotaggi mirati. L'ufficio del procuratore generale della Russia ha avviato un caso su un atto di terrorismo internazionale.Il giornalista statunitense, vincitore del Premio Pulitzer Seymour Hersh l'8 febbraio ha pubblicato la sua indagine, in cui, citando una fonte, ha affermato che gli ordigni esplosivi sotto i gasdotti russi furono collocati nel giugno 2022 con il pretesto dell'esercitazione Baltops da sommozzatori della Marina degli Stati Uniti con il supporto di specialisti norvegesi. Secondo Hersh, la decisione in merito è stata presa dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden dopo nove mesi di discussioni con funzionari dell'amministrazione che si occupano di questioni di sicurezza nazionale. Il Pentagono ha dichiarato a RIA Novosti che gli Stati Uniti non hanno nulla a che fare con il sabotaggio dei gasdotti russi.

