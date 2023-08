https://it.sputniknews.com/20230830/gabon-il-presidente-si-dimette-dopo-il-golpe-manterra-i-diritti-civili-17463018.html

Gabon, il presidente si dimette dopo il golpe: manterrà i diritti civili

Il presidente gabonese Ali Bongo Ondimba si è dimesso, ma manterrà tutti i diritti civili, ha detto mercoledì il capo della Guardia repubblicana, generale... 30.08.2023, Sputnik Italia

Ha rassegnato le dimissioni Ali Bongo Ondimba, ex-presidente del Gabon già deposto dal recente golpe militare.A riferire della defezione, l'attuale giunta militare al potere, con il capo della Guardia repubblicana, Brees Oligui Nguema, che ha rilasciato il dato in una intervista a Le Monde:Il generale sottolinea che l'ex-presidente non aveva il diritto di essere rieletto per la terza volta.Nguema non ha dato risposta alla domanda su dove si trovi in questo momento l'ex-presidente, concludendo che il consiglio dei generali prenderà decisioni su chi siederà alla guida del Paese, senza specificare una data.

