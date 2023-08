https://it.sputniknews.com/20230829/niger-continua-il-botta-e-risposta-con-la-francia-macron-lambasciatore-francese-restera-a-niamey-17461601.html

Niger, continua il botta e risposta con la Francia, Macron: l'ambasciatore francese resterà a Niamey

Dopo che i militari al potere in Niger dopo il recente golpe hanno imposto un ultimatum al capo della diplomazia francese nel Paese, il presidente Emmanuel... 29.08.2023, Sputnik Italia

Nonostante sia scaduto il periodo di 48 ore concesso dai militari al potere in Niger all'ambasciatore francese per lasciare il Paese, il diplomatico rimarrà al suo posto.A decidere in tal senso, il presidente francese, Emmanuel Macron, che sottolinea che pur esprimendosi a favore di un'azione diplomatica, "la Francia sosterrà l'intervento militare dell'ECOWAS quando lo deciderà".I militari al potere nel paese africano avevano dato un ultimatum di 48 ore al diplomatico francese per lasciare il Paese.Ieri però, in conferenza stampa all'Eliseo, il presidente francese ha dichiarato:Macron ha concluso sottolineando che la Francia sosterrà l'azione militare eventuale messa in campo dai contingenti ECOWAS.

