https://it.sputniknews.com/20230829/munizioni-a-grappolo-perche-sono-vietati-17460535.html

Munizioni a grappolo. Perché sono vietati?

Munizioni a grappolo. Perché sono vietati?

Una bomba a grappolo è una bomba che esplode in aria e rilascia altre bombe più piccole che vanno a coprire un'aria maggiore. Questi proiettili sono progettati... 29.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-29T13:14+0200

2023-08-29T13:14+0200

2023-08-29T13:14+0200

armi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/ita/17460535.jpg?1693307641

Tali armi sono state impiegate nei Balcani, in Siria, Afghanistan, Libano, Yemen, Iraq e tanti altri conflitti e segnalate come letali non solo per i combattenti, ma anche per i civili, e quindi possono configurare un crimine di guerra.Queste munizioni vengono lanciate dalle stesse armi di artiglieria che gli Stati Uniti e gli alleati hanno già fornito all'Ucraina, come gli obici, e il tipo di munizioni a grappolo che gli Stati Uniti stanno pianificando di inviare si basa su un proiettile comune da 155 mm, già ampiamente utilizzato sul campo di battaglia.Questo tipo di bomba può rappresentare una grave minaccia per la vita dei civili, anche molto tempo dopo la fine di un conflitto, perché le bombe, spesso lanciate dal cielo, sono concepite per disperdere indiscriminatamente ordigni più piccoli sul territorio dove possono restare anche anni o addirittura decenni.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

armi, инфографика