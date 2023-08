https://it.sputniknews.com/20230829/le-forze-armate-giapponesi-non-sono-in-grado-di-garantire-la-sicurezza-nazionale--17460678.html

Le forze armate giapponesi non sono in grado di garantire la sicurezza nazionale

Le forze armate giapponesi non sono in grado di garantire la sicurezza nazionale

Le forze di autodifesa giapponesi, con le loro attuali capacità, non possono garantire la sicurezza del Paese in vista dalle sfide regionali e globali, ha... 29.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-29T14:31+0200

2023-08-29T14:31+0200

2023-08-29T14:31+0200

giappone

nato

esercito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/493/94/4939428_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_e29ca2608d04fc906da3b190de638369.jpg

Ha osservato che al fine di rafforzare le forze armate del Paese, il governo giapponese ha approvato tre documenti di difesa, confermando i suoi piani per aumentare la spesa militare al 2% del PIL entro il 2027, tra le altre cose.Alla fine del 2022, il Giappone ha adottato tre documenti chiave sulla difesa e la sicurezza, vale a dire la strategia di sicurezza nazionale, la strategia di difesa nazionale e il piano di difesa. In conformità con questi documenti, la spesa pubblica per la difesa dovrebbe essere aumentata da 27,5 trilioni di yen (187,8 miliardi di dollari) a 43 trilioni di yen nel corso del quinquennio per arrivare ad essere in linea con il requisito standard della NATO di una spesa pari al 2% del PIL per le forze armate. Il 16 giugno, il parlamento giapponese ha approvato una legge sulle fonti di finanziamento per l'aumento della spesa per la difesa.

giappone

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

giappone, nato, esercito