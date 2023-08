https://it.sputniknews.com/20230829/le-controversie-sul-bilancio-dei-paesi-dellue-mettono-a-rischio-aiuti-finanziari-allucraina-17460791.html

Le controversie sul bilancio dei Paesi dell'Ue mettono a rischio aiuti finanziari all'Ucraina

Le controversie sul bilancio dei Paesi dell'Ue mettono a rischio aiuti finanziari all'Ucraina

Il Financial Times rivela che vi è disaccordo sugli aiuti all'Ucraina, in molti nell'area Ue a chiedere che si faccia cassa comune e che le cifre vengano... 29.08.2023, Sputnik Italia

Le differenze di vedute in merito al bilancio finanziario dell'area Ue mettono a rischio gli aiuti finanziari alla volta di Kiev.A riverarlo il Financial Times, citando fonti al corrente della questione e vicine ai negoziati sul tema.Lo scorso giugno la Commissione Europea aveva invitato i 27 Paesi dell'Unione a "fornire" ulteriori 66 miliardi di euro nel bilancio totale, con scadenza 2027, per aiutare l'Ucraina, nonché per combattere l'immigrazione e sviluppare la competività dell'area.La proposta, è di stanziare altri 20 miliardi per la fornitura di armi all'Ucraina nei prossimi 4 anni.Le richieste da parte di Bruxelles per ulteriori 86 miliardi di euro in totale ha provocato però serie polemiche tra i membri.Alcuni Stati chiedono una riduzione, di contro, della spesa.I punti dibattuti sono molti, a cominciare dal fatto che molti Paesi ritengono che alcune delle questioni proposte nel "pacchetto" siano frutto di problemi di gestione interni e non meritino ulteriori fondi.In sostanza, in molti, seppur concordi nel fornire aiuti all'Ucraina, chiedono che si faccia cassa comune, con qualche taglio, parafrasando.Stando a quanto riferisce l'Alto parlamento del Paese, la Verkhovna Rada, da inizio 2023 allo scorso 30 giugno, Kiev ha ricevuto ben 25,3 miliardi di dollari sotto forma di aiuti internazionali, cifra pari a quasi la metà di tutte le entrate in bilancio del Paese.

