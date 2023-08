https://it.sputniknews.com/20230829/laereo-sj-100-sostitutivo-allimportazione-ha-effettuato-il-suo-primo-volo-17459238.html

L'aereo SJ-100, sostitutivo all'importazione, ha effettuato il suo primo volo

L'aereo SJ-100, sostitutivo all'importazione, ha effettuato il suo primo volo

L'aereo russo SJ-100 con sistemi sostitutivi di quelli importati ha effettuato il primo volo. 29.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-29T10:32+0200

2023-08-29T10:32+0200

2023-08-29T10:33+0200

aeronautica

operazione dell'aeronautica russa

collaudo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/08/1d/17459390_0:80:3358:1969_1920x0_80_0_0_c20628f59c452f846fea584c236255d9.jpg

Un prototipo dell'aereo russo a corto raggio SJ-100 con sistemi sostitutivi di quelli importati ha effettuato il suo primo volo a Komsomolsk sull'Amur, ha detto il Ministero dell'Industria e del Commercio.In tutto su 100 SJ-100 sostituitivi dell'importazione, sono stati sostituiti circa 40 sistemi ed aggregati. La durata del volo è stata di 54 minuti e si è svolta ad altitudini fino a 3000 metri ad una velocità fino a 343 chilometri all'ora. In conformità con lo scopo del volo, l'equipaggio ha controllato le caratteristiche di stabilità e manovrabilità dell'aereo in aria, ha controllato il sistema di controllo automatico della pressione nella cabina di pilotaggio e ha anche effettuato un "atterraggio sulla nuvola" nonchè un approccio di atterraggio con partenza al secondo cerchio, ha detto il ministero.Per accelerare il programma di test sul primo prototipo del velivolo, sono stati utilizzati motori SaM146 franco-russi. Il secondo prototipo inizierà presto un programma di test di volo con motori PD-8 di fabbricazione nazionale.L'SJ-100 è un velivolo a fusoliera stretta a corto raggio che è stato progettato nell'ambito del programma di sostituzione delle importazioni per sistemi e componenti.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

aeronautica, operazione dell'aeronautica russa, collaudo