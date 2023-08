https://it.sputniknews.com/20230829/la-russia-esprime-la-sua-posizione-sullucraina-in-vista-della-prossima-assemblea-generale-onu-17461360.html

La Russia esprime la sua posizione sull'Ucraina in vista della prossima assemblea generale Onu

La Russia esprime la sua posizione sull'Ucraina in vista della prossima assemblea generale Onu

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov parla della posizione della Russia nell'ottica della prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite, in programma a... 29.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-29T17:58+0200

2023-08-29T17:58+0200

2023-08-29T17:58+0200

russia

mosca

onu

ucraina

geopolitica

mondo

assemblea generale

dmitry peskov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/16/9332710_0:354:2943:2009_1920x0_80_0_0_3db64bb80f05318ed70a5d1e1cbd6998.jpg

"I rappresentanti del regime di Kiev stanno cercando di trascinare i paesi occidentali nella crisi in atto in Ucraina il più profondamente possibile".A dirlo, questo martedì, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.Le parole del portavoce arrivano in risposta alle recenti dichiarazioni di Mikhail Podolyak, consigliere del presidente ucraino Vladimir Zelensky: quest'ultimo ha dichiarato che alcuni alleati dell'Ucraina hanno approvato i recenti attacchi da parte di Kiev alle infrastrutture in Crimea e nei territori che si sono uniti alla Russia nel 2022.Mosca ha avvertito l'Occidente del rischio che la crisi ucraina si faccia ancora più pesante e profonda, in una posizione ufficiale pubblicata sul sito web del Ministero degli Esteri russo lo scorso 9 agosto.La Russia ha poi ancora una volta chiarito che l'operazione speciale lanciata in Ucraina è stata lanciata in risposta alla guerra lunga 8 anni dell'Ucraina contro la popolazione delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk.Concludendo, il ministero sottolinea come da parte di Kiev manchi chiaramente interesse a rsiolvere con mezzi pacifici la situazione.

russia

mosca

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, mosca, onu, ucraina, geopolitica, mondo, assemblea generale, dmitry peskov