La portavoce del ministero degli Esteri russo Zakharova definisce la NATO come "asse del male"

Così ha definito l'Organizzazione del Patto Atlantico Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, in occasione di una intervista rilasciata ad... 29.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-29T15:32+0200

Non usa mezzi termini la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in occasione di una intervista rilasciata ad Ansa, nel definire la NATO:La stessa ha proseguito affermando che l'economia russa cresce nonostante le sanzioni imposte dalla parte occidentale.La portavoce ha sempre usato toni "forti" nelle sue dichiarazioni, come quando, di recente, ha sottolineato che l'uso di munizioni a grappolo, vietate dalle convenzioni internazionali, provoca vittime tra i civili, bambini compresi.

2023

