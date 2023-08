https://it.sputniknews.com/20230829/la-pianificata-espulsione-di-cittadini-russi-dalla-lettonia-va-contro-le-norme-onu-ed-europee-17459764.html

La pianificata espulsione di cittadini russi dalla Lettonia, va contro le norme ONU ed europee

Gli attivisti russi per i diritti umani hanno condannato la decisione della Lettonia di espellere circa 6.000 residenti russi, che vivevano in Lettonia con un... 29.08.2023, Sputnik Italia

lettonia

lingua russa

diritti umani

I membri della Commissione per la cooperazione internazionale con il Consiglio per lo sviluppo della società civile e dei diritti umani sotto il presidente di Russia, hanno inviato una lettera alle Nazioni Unite (ONU), al Consiglio d'Europa e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) in relazione alla "minaccia di deportazione di residenti di lingua russa della Lettonia".Il messaggio della Commissione è stato consegnato all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk, al Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa Dunja Mijatovic e all'Alto Commissario dell'OSCE per le minoranze nazionali Kairat Abdrakhmanov.Gli attivisti russi per i diritti umani hanno sottolineato che "particolarmente cinico nei confronti di queste persone è l'obbligo da parte delle autorità lettoni non solo di superare l'esame di lingua, ma anche di compilare questionari che indichino il loro atteggiamento nei confronti della politica estera della Russia".La lettera arriva dopo che Ingmars Lidaka, capo della Commissione parlamentare lettone per la cittadinanza, la migrazione e la mobilitazione pubblica, ha affermato che tra 5.000 e 6.000 cittadini russi, aventi permesso di soggiorno, ma che non hanno superato l'esame di lingua lettone, riceveranno notifiche ufficiali di ingiunzione a lasciare il paese "entro tre mesi".Nel settembre 2022, il parlamento lettone ha approvato un disegno di legge sulla conformazione di tutta l'istruzione alla lingua lettone entro tre anni, un documento che stabilisce che il russo può ora essere studiato solo come "lingua minoritaria".Circa il 40% degli 1,8 milioni di abitanti della Lettonia sono madrelingua russi. La lingua di stato è il lettone, mentre il russo mantiene lo status di lingua straniera.

