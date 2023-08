https://it.sputniknews.com/20230829/i-negoziati-sulle-garanzie-di-sicurezza-per-kiev-si-concluderanno-non-prima-del-2024-17458848.html

I negoziati sulle garanzie di sicurezza per Kiev si concluderanno non prima del 2024

I negoziati sulle garanzie di sicurezza per Kiev si concluderanno non prima del 2024

WSJ: i negoziati sulle garanzie di sicurezza per Kiev non si concluderanno prima del 2024 29.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-29T09:41+0200

2023-08-29T09:41+0200

2023-08-29T09:41+0200

nato

ucraina

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/27/82/278239_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_ee14594377a9bf08a60630746b41f035.jpg

I paesi occidentali concorderanno garanzie di sicurezza per l'Ucraina non prima del 2024, scrive il giornale Wall Street Journal, con riferimento alle fonti.Come si sottolinea, i negoziati con l'Ucraina sulle garanzie di sicurezza sono portati avanti da Stati Uniti e Regno Unito. Un alto funzionario francese ha cmunicato al giornale che Parigi attende con interesse i colloqui delle prossime settimane. I funzionari statunitensi, a loro volta, sperano di tenere un secondo incontro con la controparte ucraina nelle settimane più vicine.In precedenza i paesi del G7 Al vertice NATO in Vilnius avevano pubblicato una dichiarazione a sostegno dell'Ucraina, ma gli impegni di sicurezza menzionati in essa non prevedono una scadenza specifica per l'attuazione, come le precedenti promesse sull'adesione all'Alleanza.Il Cremlino ha dichiarato che stanno monitorando da vicino la situazione in merito alla possibile ammissione dell'Ucraina alla NATO, ricordando che proprio l'interesse di Kiev per l'alleanza è stata una delle ragioni scatenanti dell'operazione militare.

ucraina

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

nato, ucraina, usa