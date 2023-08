https://it.sputniknews.com/20230828/ucraina-il-debito-pubblico-supera-i-132-miliardi-di-dollari-17458661.html

Ucraina, il debito pubblico supera i 132 miliardi di dollari

L'annuncio del ministero delle Finanze: al 31 luglio il debito statale ammonta a 132,92 miliardi di dollari. 28.08.2023, Sputnik Italia

Il ministero delle Finanze ucraino ha dichiarato che il debito pubblico del Paese ha ormai superato i 132 miliardi di dollari.4 miliardi di dollari in più rispetto allo scorso luglio.In precedenza l'ex-primo ministro ucraino Nkolaj Azarov aveva paventato un aumento del debito pubblico del Paese fino alla cifra record di 173 miliardi di dollari, entro fine anno.Allo stesso tempo, il primo ministro ucraino in carica, Denys Shmyhal, ha detto che Kiev conta su un programma di sostegno pluriennale da parte del Fondo Monetario Internazionale.L'entità di questo supporto è pari a 15 miliardi di dollari.Il presidente della Banca nazionale dell'Ucraina, Andrey Pyshny, ha sottolineato che l'aiuto dei partner internazionali e dell'Fmi per quest'anno supererà i 38 miliardi di dollari, riuscendo a coprire il deficit di bilancio statale.Come sottolineato infine dal ministro delle Finanze ucraino, Sergey Marchenko, tre quarti della spesa di bilancio ricade sulle esigenze militari.

