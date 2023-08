https://it.sputniknews.com/20230828/russia-cresce-la-domanda-per-i-viaggi-autunnali-in-aerea-ue-primo-posto-italia-17458331.html

Russia, cresce la domanda per i viaggi autunnali in aerea UE: primo posto Italia

L'Associazione dei tour operator della Russia riferisce che cresce la domanda per i viaggi in Europa previsti in autunno da parte dei cittadini russi, con, al... 28.08.2023, Sputnik Italia

La domanda per il settore viaggi relativa all'area Europa cresce del 10-15% stando a quanto riferito da ATOR, l'Associazione dei tour operator della Federazione Russa.Tra le principali mete agognate, figura in primis l'Italia, seguita da Francia e Spagna.Gli esperti osservano che l'aumento dell'interesse a viaggiare in Europa è associato all'adattamento dei russi alla "nuova realtà": dalla necessità di volare attraverso paesi terzi, le restrizioni per il visto per l'area Schengen e la crescita dell'euro.Tante le città europee mete dei viaggiatori russi, da Roma, Milano a Parigi, Madrid ma anche Budapest e Vienna.Tra le opzioni più popolari per il collegamento con l'Europa, infine, figurano Istanbul, Jerevan, Baku e Almaty.

