Presto colloqui tra Putin ed Erdogan per determinare il futuro dell'accordo sul grano

Venerdì, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che l'incontro tra Putin ed Erdogan si sarebbe svolto nel prossimo futuro. Successivamente, una fonte diplomatica di Ankara ha dichiarato a Sputnik che l'incontro tra i due leader si sarebbe tenuto all'inizio di settembre, prima del vertice del G20. In precedenza, un’altra fonte coinvolta nel processo negoziale ha dichiarato a Sputnik che la Turchia e le Nazioni Unite stanno esplorando le possibilità di tenere colloqui sull'accordo sul grano con la delegazione russa a Istanbul. Il 18 luglio, l'Iniziativa del Mar Nero mediata da Turchia e ONU, che prevedeva un corridoio umanitario per consentire le esportazioni di grano ucraino nell'ultimo anno, è scaduta, poiché la Russia non ha rinnovato la sua partecipazione all'accordo. Mosca ha sottolineato che la componente dell'accordo relativa alla facilitazione delle esportazioni russe di grano e fertilizzanti non è stata rispettata, in particolare per quanto riguarda la riconnessione delle banche russe a SWIFT e lo sblocco del gasdotto di ammoniaca Tolyatti-Odessa.

