https://it.sputniknews.com/20230828/la-russia-sventa-nuovo-tentativo-ucraino-di-attacco-drone-nella-regione-di-mosca-17457648.html

La Russia sventa nuovo tentativo ucraino di attacco drone nella regione di Mosca

La Russia sventa nuovo tentativo ucraino di attacco drone nella regione di Mosca

L'esercito ucraino ha utilizzato veicoli aerei senza pilota per colpire la parte centrale della Russia, sullo sfondo della controffensiva fallita di Kiev. 28.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-28T09:05+0200

2023-08-28T09:05+0200

2023-08-28T09:05+0200

russia

drone

terrorismo

attacco

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/800/53/8005363_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_4f0c73d1ce1dd38f118b2ff6ddc661b4.jpg

Il tentativo dell'Ucraina di condurre un attacco terroristico sul territorio russo è stato sventato, ha dichiarato stamane il Ministero della Difesa russo in un comunicato. La dichiarazione è arrivata dopo che il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin ha scritto sulla sua pagina Telegram che un drone che volava verso Mosca era stato annientato dalle forze di difesa aerea nel distretto di Lyubertsy. Questo fa seguito alla dichiarazione del Ministero della Difesa secondo cui due droni ucraini sono stati abbattuti dalla difesa aerea russa sopra la regione di Bryansk lunedì sera. La settimana scorsa, il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli Affari politici e di costruzione della pace, Rosemary DiCarlo, ha espresso il suo allarme per gli attacchi ucraini contro città situate all'interno della Russia e vicino al confine con l'Ucraina. Gli attacchi con i droni delle forze armate ucraine si inseriscono nel contesto dei futili tentativi di Kiev di sfondare le linee difensive russe, una controffensiva che ha già causato ingenti perdite di uomini e materiali dell'esercito ucraino.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, drone, terrorismo, attacco