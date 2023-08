https://it.sputniknews.com/20230828/la-marina-militare-russa-ha-portato-un-attacco-missilistico-contro-un-deposito-militare-ucraino-17458502.html

Ministero della Difesa: la Marina russa ha lanciato un attacco missilistico su un deposito delle forze armate dell'Ucraina con armi aeronautiche

La Marina russa ha lanciato un attacco missilistico su un deposito delle forze armate dell'Ucraina con armi aeronautiche, ha riferito il Ministero della Difesa facendo un sommario sullo stato dell'operazione speciale.Si è sottolineato che tutti gli obiettivi designati sono stati colpiti.Venerdì scorso, navi russe hanno colpito un porto utilizzato dalle truppe ucraine con missili da crociera lanciati dal mare. Come sottolineato nel ministero, le forze armate sono riuscite a colpire l'obiettivo.Sin dal 10 ottobre, l'esercito russo ha lanciato attacchi missilistici contro i centri dell'energia, dell'industria della difesa, il comando militare e le strutture di comunicazione dell'Ucraina. Come Vladimir Putin ha detto, il primo attacco è stato una risposta all'esplosione messa in scena da Kiev sul ponte di Crimea.L'Ucraina ha nuovamente portato un attacco attraverso lo Stretto di Kerch la notte del 17 luglio. Successivamente, le forze armate russe hanno colpito Odessa, Ilyichevsk e Nikolaev, compresi i luoghi di produzione e stoccaggio di droni i depositi di munizioni e di carburante.

