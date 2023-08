https://it.sputniknews.com/20230828/il-governo-libico-destituisce-ministro-degli-esteri-per-essersi-incontrato-col-ministro-israeliano-17457783.html

Il governo libico destituisce ministro degli esteri per essersi incontrato col ministro israeliano

Il governo libico destituisce ministro degli esteri per essersi incontrato col ministro israeliano

Abdul Hamid Al-Dbeibeh, capo del governo di unità nazionale libico a Tripoli, domenica ha rimosso dall'incarico il ministro degli esteri Najla Al-Mangoush per... 28.08.2023, Sputnik Italia

Domenica, il ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato che la scorsa settimana si è tenuta in Italia la prima riunione dei ministri degli esteri di Israele e Libia. Le parti hanno discusso, tra l'altro, le opportunità di cooperazione tra i Paesi. Più tardi, il ministero degli Esteri del governo di unità nazionale ha dichiarato che l'incontro è stato "casuale e non ufficiale". Il ministero ha anche sottolineato che non sostiene la normalizzazione delle relazioni con Israele e assume posizione ferma sulla questione palestinese.I media libici hanno riferito domenica che le proteste sono iniziate in un certo numero di città del paese dopo che sono emerse notizie di un incontro tra Al-Mangoush e Cohen. I manifestanti hanno chiesto le dimissioni del ministro degli Esteri.Libia e Israele non hanno mai avuto relazioni diplomatiche. Da quando la Libia ha ottenuto l'indipendenza nel 1951 e durante il lungo regno del suo leader Muammar Gheddafi, la Libia ha partecipato al boicottaggio arabo di Israele e ha sempre votato contro il paese nelle organizzazioni internazionali.

libia, israele, politica estera