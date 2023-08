https://it.sputniknews.com/20230828/il-csto-ha-invitato-alle-esercitazioni-gli-osservatori-di-quattro-paesi-17458238.html

Il CSTO ha invitato alle esercitazioni gli osservatori di quattro paesi

Il CSTO ha invitato alle esercitazioni gli osservatori di quattro paesi

Cina, Mongolia, Iran e Arabia Saudita invitati a osservare le esercitazioni del CSTO che si svolgono in Bielorussia 28.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-28T14:24+0200

2023-08-28T14:24+0200

2023-08-28T14:24+0200

csto

iran

arabia saudita

bielorussia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/14498555_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_13b0c807afd5b098f47281970bd616a3.jpg

Anatolij Sidorov, comandante in capo del CSTO, annuncia che alle esercitazioni in Bielorussia saranno presenti anche osservatori da Iran, Mongolia, Cina e Arabia Saudita. Si ricorda che nell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (CSTO) al momento presente fanno parte sei paesi, ossia Russia, Tagikistan, Kazakhstan, Armenia, Bielorussia e Kirgizistan: in quest'ultimo - stando sempre a Sidorov - dovrebbero tenersi ulteriori esercitazioni per le quali verranno invitati altri osservatori.

iran

arabia saudita

bielorussia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

csto, iran, arabia saudita, bielorussia