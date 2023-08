https://it.sputniknews.com/20230828/i-paesi-brics-intendono-creare-un-rating-comune-delle-universita-degli-stati-membri-17458119.html

I Paesi BRICS intendono creare un rating comune delle università degli Stati membri

I Paesi BRICS intendono creare un rating comune delle università degli Stati membri

In occasione del forum BRICS in Sudafrica, l'Università russa ‘Synerghia’ ha annunciato la creazione dell'Associazione delle organizzazioni educative private... 28.08.2023, Sputnik Italia

L'Associazione è stata creata per sviluppare una posizione consolidata dei partecipanti nel campo dell'istruzione nei Paesi amici sulle questioni più importanti per loro, nonché per costruire un dialogo con le agenzie competenti. In futuro, nell'ambito della nuova Associazione si prevede di combinare i concetti di programmi educativi nazionali per creare un rating comune delle università dei Paesi membri. In particolare, si tratta del programma russo "Prioritet-2030", che prevede l'aumento del potenziale scientifico ed educativo delle università. Saranno presi in considerazione anche i programmi della ‘Rete delle Università’ e della ‘Lega delle Università BRICS’. Oltre ai Paesi africani, Synerghia sta espandendo la cooperazione con altri membri dei BRICS. È già stato sviluppato e attuato un programma di doppia laurea con un'università partner in Cina e quest'anno Synerghia aprirà un ufficio di rappresentanza in Cina. È prevista l'apertura di uffici di rappresentanza in India.

