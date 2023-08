https://it.sputniknews.com/20230828/global-times-loccidente-ha-irritato-i-paesi-in-via-di-sviluppo-concentrandosi-troppo-sullucraina--17458019.html

Global Times: l'Occidente ha irritato i Paesi in via di sviluppo concentrandosi troppo sull'Ucraina

Global Times: l'Occidente ha irritato i Paesi in via di sviluppo concentrandosi troppo sull'Ucraina

I Paesi in via di sviluppo sono irritati dall'eccessiva attenzione dei Paesi occidentali alla questione ucraina, ha scritto Martin Jacques, editorialista del... 28.08.2023, Sputnik Italia

Secondo l'editorialista del Global Times, la maggior parte dei Paesi in via di sviluppo non condivide la posizione dell'Occidente sull'Ucraina. Allo stesso tempo, l'articolo osserva che i Paesi occidentali contavano sul sostegno dei Paesi in via di sviluppo sulla questione della crisi ucraina, ma ciò non è avvenuto. Inoltre, molti Paesi hanno rifiutato di aderire alle sanzioni contro Mosca, riducendone l'efficacia. Secondo l'osservatore, quindi, l'Occidente ha dovuto riconoscere l'impossibilità di ignorare il mondo in via di sviluppo e la sua multipolarità.

