https://it.sputniknews.com/20230828/fsb-russo-fermata-lattivita-illegale-dellinformatore-dellambasciata-usa-a-mosca-17457523.html

FSB russo: fermata l'attività illegale dell'informatore dell'ambasciata USA a Mosca

FSB russo: fermata l'attività illegale dell'informatore dell'ambasciata USA a Mosca

Dal settembre 2022 fino all'arresto, avvenuto nel marzo 2023, l'informatore dell'ambasciata statunitense a Mosca ed ex dipendente del consolato generale degli... 28.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-28T08:34+0200

2023-08-28T08:34+0200

2023-08-28T08:34+0200

russia

usa

fsb

spionaggio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/875/08/8750867_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6479a59b3972f0f8ebedd2c5c8be8922.jpg

Il Servizio federale di sicurezza russo (FSB) ha dichiarato questa mattina di aver interrotto le attività illegali dell'informatore dell'ambasciata statunitense a Mosca ed ex dipendente del consolato generale degli Stati Uniti a Vladivostok, il cittadino russo Robert Shonov. Il Servizio di sicurezza federale russo ha fermato le attività illegali dell’informatore dell'ambasciata statunitense a Mosca, ex dipendente del Consolato generale degli Stati Uniti a Vladivostok, il cittadino russo Shonov Robert Robertovich, che è stato accusato di aver commesso un reato ai sensi dell'articolo 275.1 del codice penale della Russia "Cooperazione su base confidenziale con uno Stato straniero", ha dichiarato l'FSB in un comunicato. I due diplomatici statunitensi saranno interrogati nel caso dell'informatore Shonov, ha dichiarato l'FSB, aggiungendo che a questo proposito sono stati inviati i relativi mandati di comparizione all'ambasciata a Mosca.

russia

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, usa, fsb, spionaggio