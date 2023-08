https://it.sputniknews.com/20230827/nyt-le-forze-armate-dellucraina-non-hanno-obbedito-al-pentagono-e-hanno-cambiato-la-loro-strategia-17456199.html

NYT: le forze armate dell'Ucraina non hanno obbedito al Pentagono e hanno cambiato la loro strategia

NYT: le forze armate dell'Ucraina non hanno obbedito al Pentagono e hanno cambiato la loro strategia

Il comandante delle forze armate dell'Ucraina Syrsky ignora le raccomandazioni del Pentagono di concentrare le forze su un'unica direttiva, secondo il New York... 27.08.2023

Stando a quanto riferisce il New York Times, il comdandante delle forze di terra delle forze armate ucraine, Alexander Syrsky, ha evitato le raccomandazioni del Pentagono di concentrare le forze in una direzione.Le raccomandazioni dell'esercito americano erano di concentrare il massimo numero di forze su un settore del fronte, nel tentativo di cercare di sfondare le linee di difesa russe.Il comando ucraino, tuttavia, ha tentato di distribuire le proprie forze, truppe ed equipaggiamento nella direzione est e sud.Sul tema si è espresso lo stesso Syrsky, che ha dichiarato:La pubblicazione sottolinea inoltre che già ad agosto vi era malcontento da parte dell'esercito americano per il fatto che il comando ucraino stava disperdendo le proprie forze in varie direzioni.Il Pentagono ha intanto definito l'obiettivo principale dell'operazione l'interruzione delle linee di rifornimento russe nella regione di Zaporozhye, e il blocco del corridoio terrestre verso la Crimea.Il NYT conclude riportando che anche il Comandante in capo delle forze armate ucraine, Valery Zaluzhny, in una recente videoconferenza con gli alti comandi militari occcidentali delle forze armate dell'Ucraina ha accettato di concentrare le forze in un'unica direzione, ma al momento non si è evidenziato un tale fatto.

