Nikkei: Cina definisce inopportuna la visita del leader del partito giapponese a causa di Fukushima

Natsuo Yamaguchi, capo del Partito Komeito - il partito liberaldemocratico al governo del Giappone, partner della coalizione governativa - ha rinviato la sua visita in Cina perché la Cina ha chiarito che si tratta di un momento inopportuno, ha riferito il quotidiano Nikkei. Si fa notare che questo, a sua volta, potrebbe influire negativamente sulla pianificazione di un possibile incontro tra i leader dei due Paesi, che era previsto per il prossimo autunno. Giovedì, TERSO ha iniziato a scaricare nell'oceano l'acqua che in precedenza serviva a raffreddare i reattori danneggiati e che poi è stata sottoposta a depurazione nel sistema ALPS. Il sistema consente di depurare l'acqua da 62 tipi di radionuclidi, ad eccezione del trizio. L'acqua viene immagazzinata in serbatoi giganti all'interno dell'impianto. Finora è stato riempito quasi il 90% del loro volume di 1,37 milioni di tonnellate. I funzionari della TEPCO hanno dichiarato in una conferenza stampa, un giorno dopo l'inizio dello scarico, che la concentrazione di trizio nell'acqua scaricata rientrava negli standard stabiliti e nell'acqua di mare nel raggio di 3 chilometri dall'impianto era inferiore al livello di 10 becquerel per litro stabilito per il rilevamento. Ciononostante, le azioni della parte giapponese hanno già indotto la Cina a vietare le importazioni di prodotti marini prodotti in Giappone a partire da giovedì e ad annunciare controlli doganali più severi per altri tipi di prodotti giapponesi. Le autorità giapponesi, a loro volta, hanno chiesto a Pechino di revocare tale decisione.

