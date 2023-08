https://it.sputniknews.com/20230827/lue-vuole-avviare-una-nuova-missione-militare-in-africa-17457073.html

L'Ue vuole avviare una nuova missione militare in Africa

L'Ue vuole avviare una nuova missione militare in Africa

Sebbene i rapporti diplomatici tra i due continenti, Europa e Africa, siano al capolinea, con il Niger che ha di recente dato un ultimatum ai diplomatici di...

27.08.2023

Stando a quanto riferisce Welt am Sonntag, il lancio di una nuova missione dovrebbe avvenire già quest'autunno.Si sta parlando di una missione militare in Africa Occidentale.Secondo la stessa fonte, in autunno verrà dato il via libera da parte di Costa d'Avorio, Togo, Benin e Ghana.Oltre a prepararsi per le operazioni antiterrorismo, secondo il quotidiano, l'intento è l'approntare piani per il rafforzamento delle forze di sicurezza locali e un loro supporto tecnico.La decisione dettata dal rischio paventato di un rafforzamento delle posizioni locali di gruppi terroristici, per quel che concerne Africa Occidentale e Sahel, con i governi di Benin e Ghana che avrebbero già inviato inviti ufficiali agli uffici competenti dell'Ue.Di recente l'ex-presidente francese Nicolas Sarkozy si è pronunciato contro una qualunque presenza prolungata militare sul Continente:Preoccupano intanto gli sviluppi in Niger, dopo l'ultimatum da parte delle autorità del Paese, insediatesi dopo il golpe, dato all'ambasciatore francese, 48 ore per lasciare il Paese, e dopo un innalzamento di tensione nei rapporti con le forze dell'ECOWAS, contrarie alle autorità insediatesi al governo dopo la destituzione del presidente.

