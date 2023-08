https://it.sputniknews.com/20230827/la-difesa-aerea-russa-ha-abbattuto-2-droni-ucraini-sopra-le-regioni-di-bryansk-e-kursk-17455691.html

La Difesa aerea russa ha abbattuto 2 droni ucraini sopra le regioni di Bryansk e Kursk

La Difesa aerea russa ha abbattuto 2 droni ucraini sopra le regioni di Bryansk e Kursk

Il 25 agosto, il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che la Russia è stata attaccata da 42 droni ucraini, 33 dei quali sono stati soppressi dai sistemi... 27.08.2023

L'Ucraina ha cercato di attaccare il territorio russo con droni di tipo aereo e i sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto due droni sopra le regioni di Bryansk e Kursk, ha dichiarato domenica il Ministero della Difesa russo. Il 25 agosto, il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che la Russia è stata attaccata da 42 droni ucraini, 33 dei quali sono stati soppressi dai sistemi di guerra elettronica e nove sono stati abbattuti dalle difese aeree. L'Ucraina ha lanciato la controffensiva contro le forze russe all'inizio di giugno, dopo vari rinvii. Citando le necessità della controffensiva, Kiev ha spinto i suoi donatori occidentali a incrementare gli aiuti militari e finanziari. Secondo il Ministero della Difesa russo, le truppe ucraine continuano a tentare ma non riescono ad avanzare in tre direzioni: Donetsk Sud, Artemovsk (Bakhmut) e Zaporozhye, con quest'ultima come obiettivo principale. Dall'inizio dell'operazione militare speciale della Russia, il regime di Kiev ha ripetutamente cercato di effettuare attacchi con i droni vicino alle popolazioni civili, in gran parte vanificati dalle difese russe.

