Il ministro degli esteri di Grecia in visita in Turchia il 5 settembre

Il ministro degli Esteri greco Giorgos Gerapetritis visiterà Ankara il 5 settembre e incontrerà il suo omologo turco, Hakan Fidan, comunica il ministero 27.08.2023, Sputnik Italia

La visita avviene dopo che i leader della Grecia e della Turchia hanno manifestato piani per ricucire i propri rapporti.Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a luglio a margine del vertice Nato a Vilnius. L'agenzia di stampa Atene-Macedonia ha riferito, citando fonti governative, che i leader hanno concordato un quadro di ulteriore dialogoGrecia e Turchia, pur alleati nella Nato, si sono ripetutamente trovati sull'orlo di un conflitto armato a causa di dispute territoriali, principalmente nel Mar Egeo. Erdogan ha rifiutato di comunicare con Mitsotakis nel maggio 2022, accusandolo di aver violato gli accordi. Tuttavia, subito dopo il devastante terremoto che si è verificato in Turchia il 6 febbraio, Mitsotakis ha chiamato Erdogan e ha promesso assistenza per affrontare le conseguenze del disastro. A sua volta, la Turchia ha espresso condoglianze dopo un incidente ferroviario mortale in Grecia.

