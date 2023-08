https://it.sputniknews.com/20230827/i-pagamenti-in-euro-del-sistema-swift-toccano-il-minimo-storico-17456715.html

Secondo i dati di SWIFT, come riportato dai media questa settimana, luglio ha visto l'utilizzo dell'euro nei pagamenti internazionali scendere al minimo storico.Il rapporto ha indicato che, a luglio, la quota di transazioni globali effettuate utilizzando la seconda valuta più popolare al mondo è scesa al 24,4%, in calo di 6,83 punti percentuali rispetto al mese precedente.La percentuale di pagamenti in dollari USA è salita al 46,4%, mentre gli insediamenti internazionali che utilizzano lo yuan cinese hanno superato il 3%, segnando il livello più alto dall'inizio del 2022.L'influenza dello yuan sul commercio estero è cresciuta costantemente, in conformità con la strategia di Pechino di promuovere l'adozione globale della sua valuta.Lo SWIFT, acronimo per "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications", rimane il metodo principale per la gestione dei pagamenti internazionali. Tuttavia, negli ultimi anni sono emersi sistemi di comunicazione alternativi tra le banche.Dopo le sanzioni statunitensi del 2014 decise in chiave anti-russa, la Russia ha avviato l'istituzione di un suo sistema di pagamento nazionale, il Sistema per il trasferimento di messaggi finanziari (SPFS), che faciliti la trasmissione di messaggi finanziari tra banche, indipendentemente dal fatto che esse si trovino all'interno o all'esterno della Federazione Russa.La Russia ha presentato al pubblico la sua alternativa a MasterCard e Visa, la carta Mir, nel dicembre 2015: le carte Mir sono ora in uso attivo in diversi Paesi del mondo.

